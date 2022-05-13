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    Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Kardeşlerim'e geçiş yaptı! O isim diziye yeni bir entrika katmaya geliyor

    Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Rabia Ana karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kültür, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 16:32
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    Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Kardeşlerim'e geçiş yaptı! O isim diziye yeni bir entrika katmaya geliyor

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

    Son zamanlarda oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle adından söz ettiren dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

    Yıldız Kültür Kardeşlerim'de

    Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Rabia Ana karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kültür, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Sevgi Teyze rolü ile sevilen dizinin kadrosuna giren usta oyuncu Yıldız Kültür'ün setten ilk kareleri de basınla paylaşıldı.

    Yayınlanan fragmanla birlikte Yıldız Kültür'ün hayat vereceği sürpriz karakter, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

    Kuruluş Osman dan ayrıldı, Kardeşlerim e geçiş yaptı! O isim diziye yeni bir entrika katmaya geliyor #1

    Kuruluş Osman dan ayrıldı, Kardeşlerim e geçiş yaptı! O isim diziye yeni bir entrika katmaya geliyor #2


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