Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Yakışıklı oyuncu Cemre Baysel’in partneri oldu

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Göktuğ Alp karakteriyle beğeni toplayan Burak Çelik, geçtiğimiz aylarda diziye ölerek veda etmişti. Ekranlardan uzak kalmak istemeyen Çelik, yeni projesini seçti.

21 Temmuz 1992 tarihinde Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi seçildi.

Oyunculuğa Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle başlayan Burak Çelik, ardından Hayat Sevince Güzel, Söz ve Sevgili Geçmiş dizilerinde rol aldı.

Son olarak başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da rol alan Burak Çelik, dizide Göktuğ Alp karakterine hayat verdi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve masmavi gözleriyle kendine hayran bırakan Çelik, diziden ayrılışıyla hayranlarını hüsrana uğrattı.

Ancak ekranlardan çok uzak kalmaya niyetli olmayan ünlü oyuncu ve manken, yeni sezondaki projesini seçti.

Cemre Baysel’in partneri oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisinde güzel oyuncu Cemre Baysel'e eşlik edecek isim belli oldu.

TV Dünyası’nın haberine göre; Burak Çelik, merakla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin erkek başrolü oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Senden Daha Güzel dizisinin cast çalışmaları ise devam ediyor.