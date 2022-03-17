Kuruluş Osman'dan bir yıldız daha kaydı! Güzel oyuncu Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olacak

Kuruluş Osman'dan bir yıldız daha kaydı! Güzel oyuncu Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olacak

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, son olarak 86. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ancak başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin son bölümünde, izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Yapımı ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisi 16 Mart Çarşamba akşamı yine nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı.

MARİ'NİN ÖLÜMÜ KAYI OBASINI YASA BOĞDU

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna üçüncü sezonun başında Mari karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, hareketli geçen 86. bölümde ölerek diziye veda etti.

Murat Serezli'nin canlandırdığı Cornelia tarafından zehirlenen Mari, kocası Turgut Alp'in kucağında son nefesini verdi.

Yaşanan bu üzücü olay, Kayı obasını yasa boğarken Turgut Alp duydukları ve yaşadığı üzüntünün şokuyla katilin Gündüz Bey olduğunu düşünüp ona saldırdı.

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye resmen veda etti. Korkmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Hoşçakal Mari'm Tüm Kuruluş Osman ailesine ve seyircisine teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar tanıdım, paha biçilemez deneyimler edindim. Tüm ekibe sağlık, başarı, huzur ve kolaylık diliyorum.''





KIVANÇ TATLITUĞ'UN DİZİSİNDE ROL ALACAK İDDİASI

Performansıyla ve güzelliğiyle adından söz ettiren Şeyma Korkmaz'ın Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alacağı iddia edilmişti.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, geçtiğimiz hafta Şeyma Korkmaz ile ilgili kulislerde konuşulan bir gelişmeyi Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Tural, paylaşımında, ''Kuruluş Osman dizisinde 'Mari' karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz'ın ismi, yeni sezon için hazırlanan birkaç projede geçiyormuş. Bunlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ'un projesi. Haberi doğrulatamasam da anladığım kadarıyla yakın zamanda Kuruluş Osman'a bir veda söz konusu olabilir.'' ifadelerine yer vermişti.

Kuruluş Osman dizisinin dün akşamki bölümünde Korkmaz'ın canlandırdığı Mari karakterinin ölümü, söz konusu iddiayı güçlendirdi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.