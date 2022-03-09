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    Kuruluş Osman'dan bir yıldız daha kaydı! O isim Destan dizisine geçiş yaptı

    ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, son olarak 85. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ancak sevilen dizinin son bölümünde, izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 22:00
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    Kuruluş Osman'dan bir yıldız daha kaydı! O isim Destan dizisine geçiş yaptı

    Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, çarşamba akşamları reytingleri silip süpürüyor.

    9 Mart Çarşamba akşamı 85. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi, yine aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

    Yeni bölümde Osman Bey, Vezir Alemşah'ı ve Geyhatu'yu ele geçirirken obada hüzünlü anlar yaşandı.

    UMUR BEY ÖLDÜRÜLDÜ

    Usta oyuncu Şahin Ergüney'in hayat verdiği Umur Bey karakteri öldürüldü. Umur Bey'in naaşı obaya getirildi ve kızı Malhun Hatun'un babasının başında feryat ettiği anlar yürekleri sızlattı.

    Umur Bey karakterinin ölümüyle birlikte Şahin Ergüney de diziye veda etmiş oldu. Ergüney, ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Kün Ata rolüyle izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.

    Kuruluş Osman dan bir yıldız daha kaydı! O isim Destan dizisine geçiş yaptı #1

    TARİHTE UMUR BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

    Aydın-İzmir yöresine hükmeden Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmed Bey'in oğlu olan Umur Bey'in 1309 yılında Birgi'de doğduğu bilinmektedir.

    Çağdaş kayıtlarda unvanı "Gāzî-i Rabbânî, Bahâeddin Umur Paşa" olarak geçen Umur Bey, babası Mehmed Bey tarafından çok genç yaşta İzmir'in (Yukarı Kale) idaresiyle görevlendirildi.

    Henüz 18 yaşındayken adını duyuran Umur Bey, babasının Ayasuluk'ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı.

    Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenleyen Umur Bey, babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti.

    Saltanatı ölümüne dek 14 yıl sürerken beylik en parlak günlerini onun idaresinde yaşadı.

    Umur Bey, İzmir kuşatması esnasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla genç yaşında vefat etti. Ölümünün ardından yerine ağabeyi Hızır Bey geçti.

    Kuruluş Osman dan bir yıldız daha kaydı! O isim Destan dizisine geçiş yaptı #2

    Kuruluş Osman dan bir yıldız daha kaydı! O isim Destan dizisine geçiş yaptı #3


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