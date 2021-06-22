Kuruluş Osman'dan görkemli sezon finali: Osman Bey savaş meydanında!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali için heyecanlı bekleyiş sürerken 64. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı…

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman, yayımlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Sezon finali için heyecanlı bekleyiş sürerken Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanları da adeta nefes kesti.

Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanına, savaş meydanındaki Osman Bey'in, "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!" sözleri damga vurdu.

İşte Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali 2. fragmanı…

Kuruluş Osman 64. Bölüm 2. Fragman İZLE

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte ATV'nin ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın sezon finalinde yaşanacaklar...

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...

Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.