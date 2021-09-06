Kuruluş Osman'dan heyecanı tavan yaptıran transfer haberi! Arıza'nın Balaban'ı kadroya katıldı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosu her geçen gün genişliyor. Son gelen bilgilere göre Arıza'nın Balaban'ı Rüzgar Aksoy, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman'ın kadrosu her geçen gün genişliyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan, heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kıran diziye bomba bir isim daha katıldı.

RÜZGAR AKSOY KURULUŞ OSMAN'DA

Arıza dizisinde hayat verdiği Balaban karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rüzgar Aksoy, üçüncü sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

2008 yılında ''Adanalı'' dizisinde canlandırdığı Ferruh karakteri ile ekrana gelen Rüzgar Aksoy, daha sonra ''Kara Sevda'' dizisinde hayat verdiği Tarık karakteriyle bir hayli öne çıkmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Ercüment karakteri ile kısa süre yer alan Rüzgar Aksoy, ardından ''Ramo'' dizisinde Halef karakteri ile akıllara yazıldı. Oyuncu, geçen sezon ''Arıza'' dizisinde Balaban karakterini canlandırdı.