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- Kuruluş Osman'dan Mahkum'a dev transfer! O isim Onur Tuna'nın partneri oldu
Kuruluş Osman'dan Mahkum'a dev transfer! O isim Onur Tuna'nın partneri oldu
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 12:00
- Güncelleme : 19.09.2021 - 12:21
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu MF Yapım imzalı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Mahkum'un hazırlıkları devam ediyor.
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum'un ay sonunda sete çıkması bekleniyor.
Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in yazdığı Mahkum'un ilk netleşen oyuncusu, son olarak Mucize Doktor dizisinde izleyici karşısına çıkan Onur Tuna olmuştu.
Merakla beklenen dizide Savcı Ağıt Bulut karakterine hayat verecek olan Tuna'nın partneri de belli oldu.
MAHKUM ONUR TUNA VE SERAY KAYA'YI BULUŞTURDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Lena Hatun rolünü canlandıran Seray Kaya, Mahkum dizinin kadrosuna dahil oldu.
Etkili oyunculuğuyla tanınan Kaya, Onur Tuna'nın partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.