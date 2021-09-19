Kuruluş Osman'dan Mahkum'a dev transfer! O isim Onur Tuna'nın partneri oldu

Kuruluş Osman'dan Mahkum'a dev transfer! O isim Onur Tuna'nın partneri oldu

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mucize Doktor'da rol alan Onur Tuna'nın Mahkum dizisindeki partneri belli oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu MF Yapım imzalı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Mahkum'un hazırlıkları devam ediyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum'un ay sonunda sete çıkması bekleniyor.

Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in yazdığı Mahkum'un ilk netleşen oyuncusu, son olarak Mucize Doktor dizisinde izleyici karşısına çıkan Onur Tuna olmuştu.

Merakla beklenen dizide Savcı Ağıt Bulut karakterine hayat verecek olan Tuna'nın partneri de belli oldu.

MAHKUM ONUR TUNA VE SERAY KAYA'YI BULUŞTURDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Lena Hatun rolünü canlandıran Seray Kaya, Mahkum dizinin kadrosuna dahil oldu.

Etkili oyunculuğuyla tanınan Kaya, Onur Tuna'nın partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.