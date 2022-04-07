Kuruluş Osman'ın Aygül'ü bol dekolteli elbiseleriyle 'Sen neymişsin' dedirtti! Siz bir de Instagram'da görün..

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü bol dekolteli elbiseleriyle 'Sen neymişsin' dedirtti! Siz bir de Instagram'da görün..

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan, Instagram hesabından paylaştığı pozları ile nefes kesti. Diziden oldukça farklı bir izlenim çizen Arslan, beğeni kazandı.

29 Aralık 1992 yılında dünyaya gelen Buse Arslan, Kocamın Ailesi’nde "Gülay Ar" rolüne hayat verdi ve tanındı.

"Benim Hala Umudum Var" isimli dizide ilk olarak rol alan Buse Arslan, Kuruluş Osman'da ününe ün kattı.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman ise reyting rekorları kırıyor.

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerle yer alan Buse Arslan, Aygül Hatun karakterini hayat veriyor.

Sert ve savaşçı bir kız olan Aygül'ü canlandıran Buse Arslan, sosyal medya hesabından farklı ve güzel bir imaj çiziyor.

Bazı pozlarında cesurluğunu bazı pozlarında güzelliğini ortaya çıkaran Varol, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Dizinin hayranları ise bu farklı imaj karşısında şaşırırken, "Aygül'ü siz bir de Instagram'da görün" yorumları yapıyor.

Aygül Hatun'un sosyal medya pozları

Aygül Aydın özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Güzelliğini konuşturan genç isim, birbirinden özel pozlar verdi.

Kırmızı ruju ve elbiseleri ile beğenilen Arslan için diziden farklı olduğuna dair yorumlar geldi.

Sosyal medyada aktif olan Arslan, cesur pozlardan ziyade, güzelliğini ortaya çıkaran kareler paylaşmayı tercih ediyor.