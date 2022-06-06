Kuruluş Osman'ın Aygül'ü derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı! 'Cerkutay görse dibi düşer'

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı! 'Cerkutay görse dibi düşer'

Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Kusursuz fiziğiyle görenleri büyüleyen Arslan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Üç sezondur ATV ekranlarında fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Dizide Asi bir Kayı kızı olan Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, oyunculuk performansıyla beğeni topluyor.

Oyunculuğa Benim Hala Umudum Var dizisiyle adım atan Arslan, daha sonra Kocamın Ailesi ve Kocaman Ailem dizilerinde boy gösterdi.

Kuuruluş Osman ile kariyerinin zirvesini yaşayan Arslan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Buse Arslan'dan fizik şov

Doğal güzelliği ve yemyeşil gözleriyle kendine hayran bırakan Buse Arslan, geçtiğimiz gün bir davete katıldı.

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Arslan, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Arslan'ın karesine beğeni yağarken, ''Öldüm bu ne'', ''Güzellik abidesi'', ''Muhteşem görünüyorsun'', ''Cerkutay görse dibi düşer'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncunun paylaşımına eski rol arkadaşları Seray Kaya ve Didem Balcın da kayıtsız kalamadı.