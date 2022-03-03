Kuruluş Osman'ın Aygül'ü eski kareleri ile sosyal medyayı salladı! 'Sen ne olmuşsun ya'

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü eski kareleri ile sosyal medyayı salladı! 'Sen ne olmuşsun ya'

Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, eski kareleri ile gündem oldu. Yıllar içinde değiştiği görülen oyuncunun güzelliğini korumayı başardığı görüldü.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme Kuruluş Osman, aksiyona sahneleri ile devam ediyor.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan dizi, Çarşamba günleri reyting rekorları kırıyor.

Aksiyon ve savaş sahneleri ile göz dolduran dizinin başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer Yıldız ve Çağrı Atiksoy yer alıyor.

Oldukça geniş bir kadroya sahip olan projede Buse Arslan ise Aygül karakteri ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kocamın Ailesi'nde tanıdığımız ve bu sayede ünlenen Buse Arslan, Kuruluş Osman ile ününe ün kattı.

29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya gelen ve mavi gözleri ile beğenileri çeken Buse Arslan'ın eski kareleri ortaya çıktı.

Kocamın Ailesi'nden bugüne kadar değiştiği ancak buna rağmen güzelliğini koruduğu görülen Arslan, hayranlarını şaşırttı.

BUSE ARSLAN'IN ESKİ HALİ

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yapan Buse Arslan, kariyerine 2011 yılında başladı.

2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle kamera karşısına çıkan genç isim, Kuruluş Osman'da fırtınalar estiriyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile dizinin hayranlarından tam not alan Arslan, eski kareleri ile gündem oldu.

Oyuncunun eski halini gören hayranları yaşadığı değişime değinmeden geçemedi. Şimdiki halinin daha güzel olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları, güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.