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    • Kuruluş Osman'ın Aygül'ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! 'Uçmuşsun sen ya'

    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! 'Uçmuşsun sen ya'

    Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, sosyal medya pozlarıyla görenlerin aklını başından almaya devam ediyor. Arslan'ın mavi kıyafetiyle çektirdiği poz ise olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 17:57
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    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! 'Uçmuşsun sen ya'

    29 Aralık 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Arslan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında başladı.

    Benim Hala Umudum Var dizisi ile asıl oyunculuk kariyerine başlayan Arslan, Kocamanın Ailesi'nde tanındı.

    Kocamın Ailesi'nde Gülay Ar rolüne hayat veren Buse Arslan, kariyerindeki en büyük başarısını ise Kuruluş Osman sayesine yakaladı.

    Kuruluş Osman dizisinde Aygül'e hayat veren Buse Arslan, karakteri üzerine bir elbise gibi giydi ve oyunculuk performansı ile göz doldurdu.

    Asi bir Kayı kızını canlandıran Buse Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkati çekiyor.

    Güzelliğini sosyal medya üzerinden göstermeyi tercih eden Buse Arslan'ın, mavi kombini herkesin beğenisini kazandı.

    Aygül Hatun büyüledi

    Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Buse Arslan, performansı ve güzelliği ile konuşuluyor.

    Kuruluş Osman ın Aygül ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! Uçmuşsun sen ya #1

    Dizide güçlü bir karaktere hayat veren Buse Arslan'ın kot kombini kusursuz fiziğini ortaya çıkardı.

    İncecik fiziği ve güzelliği ile büyüleyen oyuncu için, "Sen neymişsin" , "Uçmuşsun sen" , "Çok iyisin" tarzında yorumlar ardı sıra geldi.

    Kuruluş Osman ın Aygül ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! Uçmuşsun sen ya #2

    Kuruluş Osman ın Aygül ü göbeğini ve sırtını açtı, dekoltesini görenin nutku tutuldu! Uçmuşsun sen ya #3


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