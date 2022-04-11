Kuruluş Osman'ın Aygül'ü gömleğinin düğmelerini açtı, 'Dizideki kız sen misin?' dedirtti! Vay vay...

Kuruluş Osman dizisinde Aygül'e hayat veren Buse Arslan'ın sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Arslan'ın mavi gömleğiyle verdiği pozu ise görenlerin aklını başından aldı.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak karşımıza çıktı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Erkan Avcı ve Serhat Kılıç'ın yer aldığı dizi, Çarşamba günleri ekrana geliyor.

Yayınladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kuruluş Osman he yurt içi hem de yurt dışında dikkatleri çekiyor.

Burak Özçivit'in "Osman Bey'e" hayat verdiği dizide yer alan Buse Arslan, "Aygül" karakteri sayesinde ününe ün kattı.

29 Aralık 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Kocamın Ailesi dizisi ile hayran kitlesine ulaşan Arslan, Kuruluş Osman'da güçlü bir Kayı kadınına hayat veriyor.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapan Arslan, sosyal medya alanında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Güzelliği ile herkesin beğendiği isimlerin başında gelen Arslan, mavi rengin en çok yakıştığı isimler listesinde de başı çekecek gibi duruyor.

Masmavi gömleği ile sosyal medya hesabından cesur bir karesini yayınlayan Arslan, herkesin nefesini kesti.

Buse Arslan'dan etkileyici kare

Buse Arslan'ın dizi dışındaki paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Sosyal mecrada aktif olan oyuncu, güzelliğini konuşturuyor.

Mavi bir gömlek giyen ve tek düğmesini ilikleyen Arslan, hayranlarından sayısız yorum aldı.

Bu iltifat dolu yorumlara,"Diziden çok farklısın" sözleri eklendi. Set dışında bazen cesur kıyafetler tercih eden Buse Arslan, aktif olması ile hayranlarını mutlu ediyor.

Kocamın Ailesi'nde hayat verdiği Gülay Ar rolünden sonra üzerine her geçen gün koyan Arslan'ın başarısı herkesin dilinde. Hayranları genç oyuncuyu kendisini geliştirdiği için tebrik etmeyi ihmal etmiyor.