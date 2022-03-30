Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u sere serpe yatağa uzandı, göğüs dekolteli pozuyla mest etti! 'Sen neymişsin ya'

Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u sere serpe yatağa uzandı, göğüs dekolteli pozuyla mest etti! 'Sen neymişsin ya'

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine hayat veren Açelya Özcan, Instagram hesabından yatakta çekildiği göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle ezber bozan Özcan'a, beğeni yağdı.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor.

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizide rol alan Açelya Özcan, Dündar Bey'in güzeller güzeli kızı, Gündüz Bey'in biricik eşi Ayşe Hatun karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çizen ve asıl mesleği şarkıcılık olan Açelya Özcan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

28 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Yazar Nurhayat Özcan'ın kızı olan Açelya Özcan, Şahika Tekand'ın "Stüdyo Oyuncuları" adlı tiyatro okulunda temel oyunculuk eğitimini tamamladı.

İlk sinema deneyimini 2011 yılında Kaybedenler Kulübü'yle gerçekleştiren Açelya Özcan, 2012 yılında Fox Tv'de yayınlanan Aşkın Halleri adlı dizide rol aldı.

2014-2015 sezonunda Kiraz Mevsimi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Özcan, daha sonra Show TV'de yayınlanan Tutar mı Tutar dizisinde boy gösterdi.

2016 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Sevcan karakterini canlandıran Özcan, ardından Dağ 2 filminde "Nabat" adlı Türkmen kızını oynayarak oyunculuk performansı sergiledi.

Avlu dizisinde dolandırıcı Emel karakteriyle televizyona geri dönen güzel oyuncu, Avlu'nun final yapmasının ardından Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARI OLAY OLDU

Kuruluş Osman dizisinde güçlü ve otoriter bir kadın olan Ayşe Hatun'u canlandıran Açelya Özcan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkati çekiyor.

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Açelya Özcan, son olarak yatakta çekilmiş pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan'ın göğüs dekolteli paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı. 33 yaşındaki oyuncunun o karelerine, ''Dizideki halinden eser yokmuş'' ve ''Sen neymişsin ya'' gibi yorumlar yapıldı.