Kuruluş Osman'ın Bala'sı dekoltesini saçlarıyla örtünce... Osman Bey'in aklını alan kareler

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, güzelliği ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yaz gecelerinden karelerini paylaşan Törer, hayranlarını aklını başından aldı.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra ilk başrolünü oynadığı Kuruluş Osman ile ekran macerasına başlayan Törer, Bala Htaun'a hayat veriyor.

Burak Özçivit'in Osman'ı canlandırdığı dizide oldukça iyi bir performans sergileyen Törer, zaman zaman Esra Bilgiç'e benzetiliyor.

Güzelliği ve sakin bir yaşamı tercih etmesiyle ilgi çeken Özge Törer, Instagram hesabı kullanmaya ise oldukça geç başladı.

Sacdece kariyeri ile anılmak isteyen Törer, sosyal medya kullanmaya başladıktan sonra birbirinden güzel kareler yükledi.

Bu karelere ilgi her geçen gün artarken, yazın havasıyla paylaştığı son pozlar ise adeta damga vurdu.

Çok fazla cesur giyinmeyi tercih etmeyen başarılı ve güzel isim, hayranlarından övgüleri peş peşe aldı.

Özge Törer'in doğallığı

Güzelliği, doğallığı ve oyunculuğu ile dikkati çeken Özge Törer, dizisinin sezon finaline girmesinden sonra soluğu tatilde aldı.

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Törer, gecelerde ve davetlerde gözükmedi.

Sakinliği ile sadece sosyal medya hesabından pozlar paylaşan Törer, son kareleri ile beüğenildi.

Paylaştığı karelerde saçlarının uçuşunu gösteren başarılı isme, hayranlarından yorum yağdı.

"Bu ne güzellik Bala Hatun" diyen hayranları, bir an önce yeni sezonun başlamasını istediklerini belirtti.

Yeni sezonda da Kuruluş Osman'da yer almaya hazırlanan Özge Törer, tatilin keyfini sürmeye devam ediyor.

INSTAGRAM KARELERİ