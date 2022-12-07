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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'

    Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, doğal güzelliğini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 16:22
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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! 'Efsane hatunsun'

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor.

    Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

    Kuruluş Osman'da "Bala Hatun" karakterine hayat veren Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

    Bala Hatun'un doğal güzelliği

    24 yaşındaki Özge Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

    Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, duru güzelliğiyle nefes kesti.

    Oldukça doğal paylaşımlar yapan genç oyuncu, 1.2 milyon takipçisinden beğeniler almaya devam ediyor.

    İşte Bala Hatun'un en güzel pozları...

    Kuruluş Osman ın Bala sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! Efsane hatunsun #1

    Kuruluş Osman ın Bala sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! Efsane hatunsun #2

    Kuruluş Osman ın Bala sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! Efsane hatunsun #3

    Kuruluş Osman ın Bala sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! Efsane hatunsun #4

    Kuruluş Osman ın Bala sı fiziği ve duru güzelliğiyle dudak ısırttı! Efsane hatunsun #5


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