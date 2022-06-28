Kuruluş Osman'ın Bala'sı gömleğinin düğmelerini açınca... 'Osman Bey bu işe çok kızacak'

Kuruluş Osman'ın Bala'sı gömleğinin düğmelerini açınca... 'Osman Bey bu işe çok kızacak'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel kareleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlarda yer almaya başladı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in hayatına ışık tutuyor.

İlk defa ekran karşısına çıkan ve dizide Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer ise güzelliğiyle ve oyunculuğuyla beğeni topladı.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslan burcu oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İlk dizi projesi Kuruluş Osman olan oyuncu, kendine has ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurdu.

Instagram hesabını özenli kullanan ve gece hayatında yer almayan Törer, ailesi yapısı ve sakin karakteriyle dikkati çekiyor.

Dizinin başladığı sıralarda Instagram hesabı kullanmayan ve çok sonradan hesap açan Törer, en güzel karelerini paylaşıyor.

Az ama en güzel karelerini paylaşan oyuncunun mavi gömlekli fotoğrafı, övgü dolu yorumlar aldı.

"Ah Özge, bu ne güzellik"

Özge Törer'in her fotoğrafı ilgi çekiyor. Hayranlarının beğenisine en güzel halini sunan Özge için, binlerce yorum yapılıyor.

Mavi gömlekli fotoğrafını paylaşan Özge Törer'e, "Ah Özge bu ne güzellik" , "Osman Bey çok kıskanacak", "Ooo gömleğin düğmeleri açılmış" tarzında yorumlar geldi.

Bala Hatun'u başarıyla canlandıran Özge Törer'i yeni sezonda da izleme şansımız olacak.

Instagram'ını daha sık kullanmasını isteyen hayranları ise genç yıldızı ekranda görmek için, yeni sezonu iple çekmeye başladı.