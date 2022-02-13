Kuruluş Osman'ın Bala'sı görenin aklını aldı! Son paylaştığı kare 'Osman Bey görse kıskanır' dedirtti

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Bala Hatun karakteri ile gönüllerde taht kuran Özge Törer, güzelliği ile görenin aklını başından aldı. Törer paylaştığı son kare ile sevenlerini adeta büyüledi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin Bala Hatun'u Özge Törer ise sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile akıllara kazınan Özge Törer, Kuruluş Osman'ın en sevilen isimlerinden birisi.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime'ye benzetilen ve ilk kez seyirci karşısına çıkan Törer, Burak Özçivit ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziye dahil olmasından sonra daha çok ön plana çıkarılan Bala Hatun, sabrı ve güzel huyu ile seyirciden taktir topladı.

Dizide tanındıktan sonra ısrarlara daha fazla dayanamayan ve sosyal medya hesabı açan Özge Törer, attığı kareler ile adeta diziyi geride bıraktı.

Genç, yetenekli ve doğal güzelliği ile parlayan oyuncu, her karesinde hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

ÖZGE TÖRER'DEN DOĞALLIK DERSİ

18 Ağustos 1998 doğumlu bir Aslan burcu olan Özge Törer, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle sık sık haberlere konu oluyor.

Dizinin başladığı ilk dönemlerde sosyal mecra kullanmayan Törer, hayranlarını güzelliğinden daha fazla yoksun bırakmak istemedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı dizi ile oyunculuğa adım atan ve Bala Hatun'a hayat veren Törer, kareleri sayesinde binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Özge Törer'e yapılan en sık yorum ise doğallığı ve yüzündeki çilleri hakkında oluyor. Hayranları genç oyuncu için "Bu güzellik bir başka" demeden geçemiyor.

Ünlü oyuncu güzelliği sayesinde Diriliş dizisinde Halime karakterine hayat veren Esra Bilgiç'i geride bıraktı.

İŞTE ÖZGE TÖRER'İN SON KARESİ