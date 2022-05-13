Kuruluş Osman'ın Bala'sı kalçasına kadar uzanan saçlarıyla salına salına yürüdü! Osman Bey'i çatlatan pozlar..

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, son paylaşımıyla dikkati çekti. Spor kombiniyle poz veren Törer, güzelliğiyle bir kez daha hayranlarının kalbini fethetti.

16 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tamamladı.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Özge Törer, bu hayalini gerçekleştirdi ve oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi ile başladı.

Kuruluş Osman dizisinde başrolü Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile paylaşan Törer, Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, birkaç ay öncesine kadar Instagram hesabı bile kullanmıyordu.

Hayranlarının isteklerine karşı koyamayıp hesap açan güzel oyuncu, şimdilerde birbirinden güzel karelerini sosyal medyadan yayınlıyor.

Son paylaşımıyla mest etti

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Törer, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Doğallığa ve sadeliğe önem veren Törer, Instagram hesabından doğal güzelliğini gözler önüne seren karelerini peş peşe paylaştı.

Yemyeşil gözleri ve yüzünü kaplayan çilleri ile dikkati çeken oyuncunun fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, oyuncunun paylaşımına, ''Bu pozlar Osman Bey çatlatır", "Bu nasıl güzellik", ''Özge Sultan'', ''Yandı buralar'', ''Güneşe gerek yok, gözlerindeki sıcaklık içimi ısıtıyor'' gibi yorumlar yaptı.