Kuruluş Osman'ın Bala'sı kasığına kadar yırtık elbisesiyle Osman Bey'i çatlattı! 'Diziyle alakası yokmuş..'

Kuruluş Osman'ın Bala'sı kasığına kadar yırtık elbisesiyle Osman Bey'i çatlattı! 'Diziyle alakası yokmuş..'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, sosyal medya paylaşımları ve güzelliği sayesinde ününe ün kattı. Kırmızı elbisesi ile paylaşım yapan Törer'e sosyal medyadan yorum yağdı.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra oyuncu olmaya karar veren güzel isim, Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara "Merhaba" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan oyuncu, Bala Hatun'a hayat veriyor.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman'da beğenilen oyuncu, sosyal medyaya ise sonradan katıldı.

Sosyal medyayı açtıktan sonra aktif kullanmayan ancak en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, kariyeri dışında pek fazla ortalıkta gözükmüyor.

Kendi halinde birisi olan ve gecelerde yakalanmayan Özge Törer, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Kırmızı elbisesi sayesinde hayranlarından bolca yorum ve beğeni alan Törer için oynadığı diziye atıfta bulunuldu.

Özge Törer'in büyüleyen güzelliği

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, sosyal medya paylaşımları sayesinde gündem oldu.

Hayranları için en güzel karelerini aralıklarla yayınlayan oyuncu, doğallığa ve sadeliğe önem veriyor.

Törer'in en beğenilen kareleri arasında gösterilen kırmızı elbiseli fotoğrafı, görenleri hayran bıraktı. Bacak dekoltesi veren ve beğeni rekoru kıran Törer için, diziye atıfta bulunan hayranları binlerce yorum yaptı.

Herkesin favorilerine eklediği fotoğrafa, "Bu ne güzellik Bala Hatun" , "Osman Bey görse kıskanır" tarzında yorumlar geldi.