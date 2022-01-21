Kuruluş Osman'ın Bala'sı o pozu ile Diriliş'in Hamile'sini ikiye katladı! 'Sen neymişsin'

Kuruluş Osman'ın Bala'sı o pozu ile Diriliş'in Hamile'sini ikiye katladı! 'Sen neymişsin'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, güzelliği ile adından söz ettirdi. Instagram'ın hikaye kısmından yeni bir kare paylaşan oyuncu, "Bu ne güzellik" dedirtti.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, birçok yeni yüzü seyirci ile buluşturdu.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon dolu sahneleri ve yeni yüzleri ile reyting rekorları kırıyor.

Dizinin yeni yüzlerinden olan ve Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, 16 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi.

İstanbul'da dünyaya gelen güzel ve genç oyuncu, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitim aldı.

Oyunculuğu çocukluğundan beri isteyen Törer, Kuruluş Osman gibi ünü Türkiye'ye aşan bir proje ile el sıkıştı ve sağlam bir çıkış yaptı.

Sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Törer'in birkaç ay öncesine kadar Instagram hesabı bile yoktu. Hayranlarının isteklerine karşı koyamayan Özge, birbirinden güzel kareleri sosyal medyadan yayınlıyor.

SON PAYLAŞTIĞI KARE BEĞENİ TOPLADI

Instagram hesabını açtıktan sonra karelerini paylaşmaya başlayan Özge Törer, aktif isimlerden birisi değil. Aktif olmayan ancak en güzel karelerini paylaşan Törer, son fotoğrafı ile gündeme geldi.

Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımdan yeşil gözlerini ortaya çıkardı. Gözlerinin dışında yüzünü kaplayan çilleri ile dikkati çeken oyuncu, "Bu ne güzellik. Sen neymişsin." tarzında yorumlar aldı.

YENİ HALİME HATUN

Diriliş dizisinde Halime Hatun'a hayat veren Esra Bilgiç, şimdilerde oldukça ünlü bir oyuncu. O dönem doğal güzelliği ile birçok ismi geriden bırakan Esra Bilgiç'e en çok benzeyen ise Özge Törer oldu.

Törer tıpkı Diriliş Ertuğrul dizisinde ilk kez ekrana çıkan Bilgiç gibi herkesi etkiledi.

Törer için, "Yeni Hamile" yorumları yapılmaya başlandı ve oyuncu doğallığı ile genç oyuncular arasında parladı.