Kuruluş Osman'ın Bala'sı omuzlarını açıkta bıraktı, siyah elbisesi ile salındı!

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Özge Törer, siyah elbisesi ile görenleri büyüledi. Törer'in elbisesine Türk ve Arap hayranları yorum yağdırdı.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra ekranlara hızlı bir giriş yapan Törer, Kuruluş Osman dizisinde yer almaya başladı.

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan ve büyük bir başarı elde eden Özge, Bala Hatun'a hayat veriyor.

Güzel ve başarılı olmasının yanı sıra, sempatik tavırlarıyla da dikkati çeken Özge, sosyal medyanın gözdesi oldu.

Birkaç ay önce Instagram hesabı kullanmaya başlayan ve paylaştığı pozları yayınlayan Özge, 1.1. Milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Kısa süre içerisinde takipçi sayısı hızla artan güzel yıldız, son olarak siyah elbiseli bir pozunu paylaştı.

Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde tanınmaya başlayan Özge'ye yorum ve beğeni yağdı.

Türk ve Arap hayranlarının övgüler yağdırdığı güzel isim, fazla dekolteden ise kaçınıyor.

Özge büyüledi

Tarzı, oyunculuğu ve güzelliğin ile büyüleyen Özge Törer, siyah elbisesi ile salındı.

Özel bir çekim için kamera karşısına geçen ve pozlarını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya, beğeni yağdı.

Sade bir yaşam tarzını benimseyen ve gecelerde görüntülenmeyen Törer, kıayfetlerinde de sade olmayı tercih ediyor.

Dekolte vermeyen ancak omuzlarını açıkta bırakan bir elbise tercih eden güzel isim, adeta şov yaptı.

Kusursuz bir güzelliği olduğunu bir kez daha kanıtlayan Özge, kalp emojilerini peş peşe aldı.