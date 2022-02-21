Kuruluş Osman'ın Bala'sı omuzlarını dışarıda bırakan elbisesiyle şov yaptı! 'Malhun Hatun'u ezdin geçtin be'

Kuruluş Osman dizisinde Bala'ya hayat veren Özge Törer, Instagram gönderileri ile ağızları açık bırakıyor. Güzel ve genç oyuncu paylaştığı karelerle, hayranlarından bolca beğeni alıyor.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor.

Her Çarşamba akşamı farklı, aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle yayınlanan Kuruluş Osman, genişleyen kadrosu ve oyuncuları ile göz dolduruyor.

Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren ve ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Özge Törer, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime karakterine benzetiliyor.

Esra Bilgiç'e benzetilen ve onun gibi yeni bir yüz olan Törer, güzelliğini sosyal medya üzerinden kanıtlıyor.

Kocaman yeşil gözleri ve paylaştığı kareler ile gündem getirilen Özge Törer, bazı fotoğrafları ile bir adım öne çıkıyor.

ÖZGE TÖRER SOSYAL MEDYADA RÜZGAR GİBİ ESİYOR

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Aslan burcu olan Törer, güzelliği ile adından söz ettirmeye başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı dizi ile oyunculuğa adım atan Özge Törer, sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Geç katıldığı sosyal medyada paylaştığı kareler sayesinde öne çıkmaya başlayan oyuncu, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Dizideki Malhun Hatun karakteri ile kıyaslanan ve güzelliği sayesinde mankenleri bile gölgede bırakan Törer, saçlarını topladığı karesinde çilleri ile öne çıktı.

Güzel gözlerini kocaman açan ve omuzlarını açıkta bırakan oyuncu, "Şov yapıyorsun" dedirtti.

İŞTE ÖZGE TÖRER'İN O KARESİ