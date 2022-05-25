Haberler

Medya Haberleri

Kuruluş Osman'ın Bala'sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek...

Kuruluş Osman'ın Bala'sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek...

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun rolüne hayat veren Özge Törer, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkati çekti. Doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Törer'e beğeni ve yorum yağdı.