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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek...

    Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun rolüne hayat veren Özge Törer, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkati çekti. Doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Törer'e beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 18:47
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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek...

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan Özge Törer, çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuk mesleğine Kuruluş Osman dizisiyle adım attı.

    Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde başrolü Burak Özçivit ile paylaşan Özge Törer, ilk projesi olmasına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, diziye başladığı ilk dönemlerde sosyal medya kullanmıyordu.

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda hayranlarının isteklerine karşı koyamayıp Instagram hesabı açtı.

    Çok fazla paylaşım yapmayan ancak paylaştığı birbirinden güzel kareleriyle herkesin beğenisini kazanan oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

    Son paylaşımıyla büyüledi

    Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir imaj çizen Özge Törer, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

    Doğallığa ve sadeliğe önem veren Törer, Instagram hesabından doğal güzelliğini gözler önüne seren bir pozunu paylaştı.

    Yemyeşil gözleri, ölçülü makyajı, yüzünü kaplayan çilleri ve giyim tarzıyla dikkati çeken Törer, paylaşımına ''Günaydın'' notunu düştü.

    Güzel oyuncunun fotoğrafını gören hayranları ise ''Osman Bey küplere binecek'', ''Kalbimize mi indireceksin'' demekten kendilerini alamadı.

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #1

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #2

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #3

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #4

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #5

    Kuruluş Osman ın Bala sı öyle bir poz verdi ki, görenlerin kalbine indi! Osman Bey küplere binecek... #6


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