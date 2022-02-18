Kuruluş Osman'ın Bala'sı saçlarını topladı, göğüs dekolteli siyah elbisesini giydi... 'Sen neymişsin ya!'

Kuruluş Osman'ın Bala'sı saçlarını topladı, göğüs dekolteli siyah elbisesini giydi... 'Sen neymişsin ya!'

Kuruluş Osman dizisinin sevilen ve beğenilen ismi Özge Törer, oldukça geç katıldığı sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Paylaştığı pozlarla rekor kıran Törer'e takipçilerinden iltifatlar yağıyor.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde bir proje olarak seyirci karşısına çıktı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, aksiyon sahneleri ile seyir zevki sunuyor.

Diriliş Ertuğrul'u aratmayan ve bu sezonu ile daha fazla ilgi çeken projede Özge Törer, Bala Hatun'a hayat veriyor.

Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman Bey'in ilk aşkı Bala'ya hayat veren Törer, güzelliği ile beğenileri topluyor.

İlk dizisi Kuruluş Osman olan ve Bala Hatun'un sabrını, iyi niyetini seyirciye geçiren Törer, magazin basınında sadece işiyle gündem olmak isteyen isimlerden.

Gece hayatında kameralara yansımayan ve oldukça geç sosyal medya kullanmaya başlayan genç isim, kareleri ile "Doğal güzellik budur" dedirtiyor.

ÖZGE TÖRER HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da hayat gözlerini açan Aslan burcu Özge Törer, doğallığı ile birçok oyuncu arkadaşını geride bıraktı.

Yüzündeki çilleri, ölçülü yaptığı makyajı, giyim tarzı ve estetikten uzak duruşu ile hayranlık kazanan Törer, sosyal medyada parlamaya başladı.

Paylaştığı karelerde doğallığını öne çıkarmaya önem veren güzel isim, çillerini kapatmayı tercih etmiyor. Tıpkı Aslı Enver gibi çilli bir yüze sahip olan Törer, siyah elbisesi ile göreni hayran bıraktı.

Saçlarını topladığı ve beyaz küpe taktığı halini geç katıldığı sosyal medyadan beğeniye sunan oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

ÖZGE TÖRER'İN 'VAY' DEDİRTEN KARELERİ