Kuruluş Osman'ın Bala'sı ve Malhun Hatun meğer... O detay herkesi şaşırtacak!

Kuruluş Osman'ın Bala'sı ve Malhun Hatun meğer... O detay herkesi şaşırtacak!

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı. Malhun Hatun hakkında da konuşan Törer, Yıldız Çağrı ile arasının iyi olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni oyuncuları seyirciyle buluşturdu.

Bu oyunculardan birisi olan ve güzelliği ile beğeni toplayan Özge Törer, dizide Bala Hatun karakterine hayat veriyor.

Güzelliği ve genç yaşına rağmen sergilediği oyunculuk performansı ile akıllara kazınan Özge, bir Youtube programına konuk oldu.

Sosyal medya kullanmaya daha yeni başlayan ve gecelerde gözükmeyen Törer, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Dizide Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında da konuşan oyuncu, arasının iyi olduğunu söyledi.

BALA HATUN'DAN MALHUN HATUN HAKKINDA AÇIKLAMA

Kuruluş Osman’da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, Bozdağ Film YouTube kanalı için dizinin hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Samimi açıklamalar yapan oyuncu, "Yıldız Çağrı Atiksoy ile aranız nasıl?" sorusuna cevap verdi. Törer açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Çok seviyorum onu. Bu kadar iyi anlaşabildiğim, eğlenebildiğim, ‘Yıldız yok mu bu sahnede, tüh’ dediğim biri. Yıldız seni çok seviyorum."





"EN İYİ ANLAŞTIĞIM KİŞİ DİDEM BALÇIN"

Oyuncu ayrıca, "Sette en iyi anlaştığınız kişi kim?" sorusuna, "Didem Balçın sormuş. Sette en iyi anlaştığınız kişiler değil de kişi var. O da sensin" cevabını verdi.