Kuruluş Osman'ın Bala'sından Osman Bey'i kıskandıracak bir kare daha! 'Sosyal medyanın gülü..'

Kuruluş Osman'ın Bala'sından Osman Bey'i kıskandıracak bir kare daha! 'Sosyal medyanın gülü..'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in sosyal medya hesabından paylaştığı siyah - beyaz karesi, "Osman Bey kıskanır" dedirtti.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman'da oynayan Özge Törer, dikkatleri çekiyor.

Dizide başrolü Yıldız Çağrı Atiksoy ve Burak Özçivit ile paylaşan genç isim, ilk kez ekran karşısına çıktı.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı isim, ilk projesinin hakkından gelmeyi başardı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman'a başlayan Törer, Bala Hatun karakterine hayat veriyor.

Bala Hatun karakterinin sabrını, güzelliğini ve iyi kalpliliğini ekrana başarıyla yansıtan Törer, magazin basınından ise uzak yaşıyor.

Gecelerde görüntülenmeyen, sosyal medyada çok fazla aktif olmayan ve özel hayatını gözlerden uzak tutan Törer, zaman zaman paylaştığı karelerle gündem oluyor.

ÖZGE TÖRER'DEN YENİ POZ

Bu paylaştığı birbirinden güzel karelerle adından söz ettiren oyuncuya hayranları beğeni ve yorum yağdırıyor.

Yeni bir yüz olan ve kısa sürede popüler bir hale gelen Özge Törer, diziye ilk başladığı zamanlarda sosyal medya kullanmıyordu.

Zamanla Instagram hesabı açan ve sosyal medyaya adapte olan oyuncuya, "Osman Bey görse kıskanır!" , "Bu ne güzellik" tarzında binlerce iltifat geliyor.

İŞTE ÖZGE TÖRER'İN SON KARESİ