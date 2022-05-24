Kuruluş Osman'ın Bala'sını bir de Instagram'da görün.. Osman Bey aklını kaçıracak, dekoltesi can yakacak!

Kuruluş Osman'ın Bala'sını bir de Instagram'da görün.. Osman Bey aklını kaçıracak, dekoltesi can yakacak!

Kuruluş Osman dizisinde Bala'ya hayat veren Özge Törer'in güzelliği konuşulmaya devam ediliyor. Herkesin sevdiği isimlerden olan Özge, Instagram pozlarıyla rüzgar gibi esiyor.

16 Ağustos 1999 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman ile oyunculuğa adım attı.

Burak Özçivit'in partneri olan Özge Törer, genç yaşına rağmen hayat verdiği bala karakteri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Törer, sosyal medya dünyasına ise oldukça geç katıldı.

Diziye başladığı ilk dönemler sosyal medya kullanmayan Özge Törer, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı.

Çok fazla paylaşım yapmayan ancak paylaştığı karelerle herkesin beğenisini kazanan Törer, farklı bir havaya sahip.

Dizide olduğundan farklı bir imaj çizen Özge Törer'in güzelliği tüm sosyal medya camiasının dilinde...

Özge Törer'in Instagram pozları

Yüzündeki çilleri, ölçülü yaptığı makyajı, giyim tarzı ve estetikten uzak duruşu ile hayranlık kazanan Törer, sosyal medya üzerinden parlamaya başladı.

Güzel isim paylaştığı karelerle dizinin hayranlarının dikkatini çekti ve övgü dolu yorumlar aldı.

Güzelliğine ve doğallığına vurgu yapılan Özge Törer için diziye atıf yapanlar, "Bu ne hava bu ne endam" demekten kendisini alamıyor.