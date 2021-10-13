Haberler

Medya Haberleri

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli? İşte memleketleri

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli? İşte memleketleri

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, oyuncuların hayatı ve özellikle nereli oldukları merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli?