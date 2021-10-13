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- Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli? İşte memleketleri
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli? İşte memleketleri
Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, oyuncuların hayatı ve özellikle nereli oldukları merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli?
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 14:01
ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, yeni sezonu ile geçtiğimiz hafta başladı.
Dizi zaman geçtikte fenomen haline gelirken, Osman karakterine ise başarılı ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit hayat veriyor.
Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı diziye bu sene 10'a yakın yeni oyuncu katıldı.
Yeni oyuncuları ile yayınlanan sahneler beğeni toplarken, dizinin başrol oyuncularının hayatı mercek altına alındı.
Dizinin hayranları başrol oyuncularının nereli olduğunu merak ederek, "Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları nereli? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN'IN BAŞROL OYUNCULARI NERELİ?
BURAK ÖZÇİVİT: GAZİANTEP
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY: İZMİR
BURAK ÇELİK: ORDU
SERHAT KILIÇ: ANKARA
DİDEM BALÇIN: ANKARA
ŞEYMA KORKMAZ: ESKİŞEHİR