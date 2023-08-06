Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u poz verdi, takipçileri eridi!

ATV'nin sevilen dizisi ile oyunculuğa adım atan Özge Törer, "Bala Hatun" karakterini canlandırıyor.

1998 doğumlu genç oyuncu, performansıyla beğeni toplarken güzelliğinden de söz ettiriyor.

Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, paylaşım yaptığı zaman takipçilerini sevindiriyor.

Özge Törer'den pozlar

Şimdilerde sezon tatilinde olan Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer, birkaç kare paylaştı.

Kuruluş Osman'ın ceylan gözlü Bala'sı dudak ısırttı!

Ceylan gözleri, fiziği ve masumiyeti ile beğeni toplayan Törer'in karelerine dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorum yağdı.

Kuruluş Osman'ın ceylan gözlü Bala'sı dudak ısırttı!

24 yaşındaki güzel oyuncu, hem kariyerini hem de takipçilerini yükseltmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın ceylan gözlü Bala'sı dudak ısırttı!
Kuruluş Osman'ın ceylan gözlü Bala'sı dudak ısırttı!