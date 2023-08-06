Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u poz verdi, takipçileri eridi! "Ceylan gözlü güzellik" Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, duru güzelliğini gözler önüne serdiği pozlarıyla mest etti.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile oyunculuğa adım atan Özge Törer, "Bala Hatun" karakterini canlandırıyor.

1998 doğumlu genç oyuncu, performansıyla beğeni toplarken güzelliğinden de söz ettiriyor.

Sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, paylaşım yaptığı zaman takipçilerini sevindiriyor.

Özge Törer'den pozlar

Şimdilerde sezon tatilinde olan Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer, birkaç kare paylaştı.

Ceylan gözleri, fiziği ve masumiyeti ile beğeni toplayan Törer'in karelerine dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorum yağdı.

24 yaşındaki güzel oyuncu, hem kariyerini hem de takipçilerini yükseltmeye devam ediyor.