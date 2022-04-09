Kuruluş Osman'ın Cornelia'sı dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen neymişsin ya'

Kuruluş Osman'ın Cornelia'sı dekolteli pozları ve yemyeşil gözleriyle akılları baştan aldı! 'Sen neymişsin ya'

Kuruluş Osman dizisinde Cornelia karakterine hayat veren Melis Gürhan, yemyeşil gözleriyle kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürhan, dekolteli pozlarıyla görenleri mest ediyor.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 3. sezonuyla da milyonları ekran başına kilitliyor.

5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı dizi, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Dizide derviş kılıklı İbrahim Fakih'in müridi olan Cornelia karakteri, Mari'yi zehirleyip öldürmüştü.

Selcan Ana da Cornelia'nın yaptıklarını itiraf ettirmek ve iş birlikçilerini ortaya çıkarmak için Cornelia'yı zehirledi. Zehirli şerbeti içen Cornelia, acı içinde kıvrandı ve gözleri açık öldü.

Cornelia karakterini hayat veren Melis Gürhan'ın performansı izleyicilerden tam not aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkati çeken Melis Gürhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

İlk dizi projesi 'Dila Hanım'

30 Temmuz 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Melis Gürhan, liseyi Adana'da okudu ve üniversite eğitimi için Antalya'ya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Melis Gürhan, oyunculuk hayatına tiyatro sahnelerinde başladı.

İlk dizisi Dila Hanım'da canlandırdığı Azime karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gürhan, Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla beğeni topladı.

Göğüs dekolteli paylaşımları ve yemyeşi gözleriyle büyüledi

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde zehirlenerek diziye veda eden Melis Gürhan, sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Instagram'da çok fazla takipçisi bulunmayan Gürhan, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Yemyeşil gözleriyle görenleri büyüleyen 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.