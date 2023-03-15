Kuruluş Osman'ın gözü kara Frigg'i güneş banyosunda..."Osman Bey'in aklı karışır" Kuruluş Osman dizisinde Frigg karakteriyle öne çıkan İpek Karapınar'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Güzel oyuncu doğal hali ve fiziği ile beğeni topladı.

ATV ekranlarında 4. sezonunu geçiren Kuruluş Osman dizisi, reytinglerde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da "Frigg" karakteri dikkat çekti.

Ünlü oyuncu İpek Karapınar'ın canlandırdığı Frigg cesur, gözü kara ve savaşçı karakteriyle düşmanlarına korku salmaktadır. Savaşçılığı kadar casusluğuyla da ön plana çıkar.

Bala Hatun ile dövüş sahneleri öne çıkan Frigg'e hayat veren İpek Karapınar, sosyal medyada gündem oldu.

Frigg'in güzelliği

Instagram'ı aktif kullanan Karapınar, duru güzelliği ve makyajsız haliyle beğenildi.

38 yaşındaki İpek Karapınar'ın cesur pozları takipçilerinden tam not aldı.

Dizinin izleyicileri ise Osman Bey'e atıfta bulunarak "Kafa karıştıran pozlar", "Bu ne güzellik", "Harikasın" gibi yorumlarda bulundu.