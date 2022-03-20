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    Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli ismi Camdaki Kız'a geçiş yaptı! 'Burcu' rolünü havada kaptı

    ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 13:09
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    Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli ismi Camdaki Kız'a geçiş yaptı! 'Burcu' rolünü havada kaptı

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

    Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damgasını vuran Camdaki Kız dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

    Son olarak usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'nu kadrosuna dahil eden dizi, güzel bir oyuncuyu daha transfer etti.

    ASLIHAN KARALAR CAMDAKİ KIZ'DA

    ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Burçin Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Milliyet'te yer alan habere göre; 2017 Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar, kostüm provasına gittiği Nişantaşı’ndaki bir apartmandan çıkarken görüntülendi.

    Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katılan oyuncu, ''Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Burcu karakterini oynuyorum ama çok detay veremiyorum. Dönem işinden sonra ana akımda ekranda olmak beni mutlu etti.'' dedi.

    Kuruluş Osman ın güzeller güzeli ismi Camdaki Kız a geçiş yaptı! Burcu rolünü havada kaptı #1

    Kuruluş Osman ın güzeller güzeli ismi Camdaki Kız a geçiş yaptı! Burcu rolünü havada kaptı #2

    Kuruluş Osman ın güzeller güzeli ismi Camdaki Kız a geçiş yaptı! Burcu rolünü havada kaptı #3


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