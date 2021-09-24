Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu resmen eridi! Eski halinden eser yok

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra zayıflığıyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Hazal Hatun rolüyle gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2014 yılında yayınlanan ''O Hayat Benim'' adlı dizide Nuran karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI

Dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kilodan diyetle kurtulamayan Bozoğlu, 2017 yılında ameliyat masasına yatmıştı.

SON HALİ OLAY OLDU

Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

110 kilodan 52 kiloya düşen 47 yaşındaki oyuncu, eski halinden eser kalmayan görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKATİ ÇEKTİ

Ameliyat olduktan sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

Değişimi sonrası Liv Tyler'a benzetilen oyuncu, paylaşımının altına, ''Bunların hepsi aşktan.'' notunu düştü. Bozoğlu'nun bu paylaşımına ünlü isimlerden kalp emojisi yağdı.

''KİLOLARI CANLANDIRDIĞIM ROL İÇİN ALMIŞTIM''

Bozoğlu, ''Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz.'' demişti.