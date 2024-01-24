Kuruluş Osman'ın Holofira'sı transparan giydi, nabızlar yükseldi "41 kere Maşallah" ATV'nin reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Holofira karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, güzelliğiyle adeta nefes kesiyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı.

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ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, güzellikleri ve performanslarıyla dikkat çeken oyunculara sahne olmaya devam ediyor.

Bu sefer dizinin yeni yıldızı Ecem Sena Bayır, Holofira karakteriyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Genç oyuncu, gösterdiği başarılı performans ve etkileyici sahne varlığı ile adından sıkça söz ettiriyor.

Kariyerindeki yükselişi hızla sürdüren Ecem Sena Bayır, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

Dizideki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, sık sık cesur pozlarını yayınlıyor.

Transparan tarzıyla nefes kesti

Genç oyuncu, transparan bluzuyla ev pozu verdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 11 Nisan 1996 tarihinde dünyaya gelen Ecem Sena Bayır, şimdilerde 27 yaşında ve başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip.

Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren Bayır, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Konservatuvar hayaliyle yola çıktı ancak İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.

Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa olan ilgisiyle dikkat çeken Ecem Sena Bayır, üniversite eğitimine devam ettiği yıllarda oyunculuk kariyerine adım attı.