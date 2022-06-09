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    Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya yeni projesini seçti! Efsane dizinin başrol oyuncusu oldu

    Mahkum dizisinde Cemre rolünü canlandıran Seray Kaya, geçtiğimiz ay hikayesi bittiği için ekibe veda etmişti. Birçok diziden teklif alan Kaya, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin kadın başrol oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 15:54
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    Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya yeni projesini seçti! Efsane dizinin başrol oyuncusu oldu

    Oyunculuğa Huzur Sokağı dizisiyle başlayan Seray Kaya, daha sonra Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter ve Kadın dizilerinde boy gösterdi.

    Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Lena Hatun rolüyle akıllara kazınan Seray Kaya, son olarak Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizide Avukat Cemre Uysal karakterine hayat veren Kaya, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti.

    Geçtiğimiz günlerde hikayesi bittiği için diziye ölerek veda eden Kaya, bir süre tatil yapıp dinlendi.

    Diziden ayrılır ayrılmaz birçok yapım şirketinden teklif alan güzel oyuncu, yeni sezondaki projesini seçti.

    Bir Küçük Gün Işığı ile dönüyor

    Sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrol oyuncusu oldu.

    Seray Kaya, etkileyici bir kadın draması olan NGM imzalı dizide Elif karakterine hayat verecek.

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinin hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait.

    ''Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar...'' mottosuyla yola çıkan Bir Küçük Gün Işığı, hazırlıklarını sürdürüyor.

    Oyuncu seçimi süren ve temmuz sonunda sete çıkması planlanan dizinin eylül ayında yayında olması planlanıyor.

    Kuruluş Osman ın Lena sı Seray Kaya yeni projesini seçti! Efsane dizinin başrol oyuncusu oldu #1

    Instagram'dan duyurdu

    Güzel oyuncu Seray Kaya, yeni projesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Kaya, paylaşımına, ''Elif. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar...'' notunu düştü.

    Kuruluş Osman ın Lena sı Seray Kaya yeni projesini seçti! Efsane dizinin başrol oyuncusu oldu #2


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