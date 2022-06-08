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    Kuruluş Osman'ın Lena'sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Daha ne yapacaksın'

    Kuruluş Osman dizisinde bir dönem Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat veren Seray Kaya'nın yataktan paylaştığı selfie, sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 16:59
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    Kuruluş Osman'ın Lena'sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Daha ne yapacaksın'

    TV ekranlarının reytign rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon finaline yaklaştı.

    Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi tarihe ışık tutarken, oyuncuları da seyirciler tarafından yakından takip ediliyor.

    Kuruluş Osman dizisinde kısa bir dönem yer alan Seray Kaya, canlandırdığı Lena karakteriyle akıllarda kalmayı başardı.

    Dizide Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat veren Seray Kaya'nın macerası uzun sürmedi.

    "Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da "Kuruluş Osman"ın ardından "Mahkum" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, şimdilerde dinleniyor.

    Aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü oyuncu, takipçileriyle arasını sıkı tutuyor.

    Yataktan selfie çekti

    Ayna karşısında yataktan poz veren Seray Kaya, o kareyi Instagram hesabından yayınladı.

    Takipçilerini mest eden fotoğrafı siyah beyaz paylaşan Kaya, yine güzelliği ve fiziğiyle akılları aldı.

    Seray Kaya'ya takipçilerinden "Çok güzelsin", "Biz öldük", "Tam bir prenses", "Kadın gibi kadın" yorumları geldi.

    Kuruluş Osman ın Lena sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Daha ne yapacaksın #1

    Kuruluş Osman ın Lena sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Daha ne yapacaksın #2

    Kuruluş Osman ın Lena sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Daha ne yapacaksın #3

    Kuruluş Osman ın Lena sı yataktan aynaya poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Daha ne yapacaksın #4


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