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- Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy bir dönem hızlıymış! Eski aşkı Kırmızı Oda'dan...
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy bir dönem hızlıymış! Eski aşkı Kırmızı Oda'dan...
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 20:51
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer alıyor.
Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide gücü, savaşçılığı, beyine olan sadakati ve desteği ile öne çıkan Malhun Hatun karakterine hayat veriyor.
Başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan Atiksoy, özel hayatında da mutluluğu bulan isimlerden oldu. Berk Oktay'a gönlünü kaptıran güzel oyuncu, evlilik teklifini ise çoktan aldı.
Nikah masasına oturmak için gün sayan Atiksoy'un hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncun bir dönem aşk yaşadığı ismi görenler işe şaştı kaldı.
TOLGA GÜLEÇ İLE AŞK YAŞADI
Yıldız Çağrı Atiksoy, bir dönem, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ve son olarak Masumiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tolga Güleç ile aşk yaşadı.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Tolga Güleç aşkı, birlikte rol aldıkları ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisiyle başladı.
Güleç, 2011 yılında yaptığı açıklamada, Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtmişti.