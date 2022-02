Kuruluş Osman'ın mavişi Göktuğ Alp'in eski aşkı Diriliş Ertuğrul'dan çıktı! Bir dönem abayı yakmış ama...

Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ Alp'e hayat veren Burak Çelik, performansı ile göz doldurdu. Yakışıklı oyuncu diziden geçtiğimiz hafta ayrılırken, eski aşkı ise gündeme bomba gibi düştü.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Her geçen bölümde aksiyon ve heyecanını artıran dizide yer alan Burak Çelik ise Göktuğ karakterine hayat verdi.

Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde uzun süredir yer aldığı diziden ayrılık kararı alarak, sevenlerini üzdü.

Göktuğ Alp karakterini herkese sevdirmeyi başaran Burak Çelik, eski aşkı ile hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Oyuncunun eski aşkının Diriliş Ertuğrul ve Survivor'da boy gösterdiği öğrenilirken, ayrılmaları ise sevenlerini üzdü.

ÖYKÜ - BURAK ÇELİK AŞKI

Öykü Çelik ve Burak Çelik, rol aldıkları dizi setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini göz önünde yaşayan ünlü çift, mutluluklarını nikah masasına taşıyamadan ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'da rol alan ve adını duyuran Öykü Çelik, daha sonra ise Survivor'a katılmıştı.

Survivor 2021 sezonunda yarışan Öykü Çelik, Burak Çelik'ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa bir süre önce evlilik teklifi alan Çelik, İsmail Berhan ile yollarını ayırdı ve yine aşkı nikah masasından önce son buldu.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Çleik, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olarak çıkan Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynadı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ekranlara adım atan Çelik, son olarak Kuruluş Osman'da yer aldı.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 - 2022 - Kuruluş Osman

2019 – Sevgili Geçmiş (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Karanlıktaki Melekler (Berk) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Selim) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Jeremy Jackson) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Barış) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Serdar) (TV Dizisi)

