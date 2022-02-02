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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı! Büyük aşkın meyvesine bakın

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı! Büyük aşkın meyvesine bakın

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden oyuncu Didem Balçın, eşi Can Aydın ile gündeme geldi. Kısa bir süre önce anne olan Balçın, oğluna Alican adını verdi.