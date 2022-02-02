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- Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı! Büyük aşkın meyvesine bakın
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı! Büyük aşkın meyvesine bakın
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 22:48
- Güncelleme : 02.02.2022 - 22:49
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın gibi başarılı isimler yer alıyor.
Güzel oyuncu Didem Balçın, her bölümde ekranda fırtınalar koparan dizide Selcan Hatun karakterine hayat veriyor.
Başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan Balçın, diziden ayrılacağı haberleriyle gündeme geldi.
Özel hayatı merak konusu olan güzel oyuncunun eşi ise hayranlarını bir hayli şaşırttı.
DİDEM BALÇIN'IN MİNİK AİLESİ
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Didem Balçın, özel hayatında mutluluğu bulan isimlerden oldu.
2020 yılında avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan Didem Balçın, geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini kucağına aldı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Balçın ve eşi, bebeklerine Alican adını verdi.
39 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından minik ailesiyle çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Güzel oyuncu, henüz çocuğunun yüzünü paylaşmayı tercih etmiyor.