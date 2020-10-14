Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? Alma Terziç hamile mi?

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterie hayat veren Boşnak dizi ve sinema oyuncusu Alma Terziç dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ATV ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin Sofia'sı Alma Terziç merakla takip ediliyor.

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. Boşnak olan oyuncu memleketinde yaşanan savaşta henüz 5 yaşındaydı. İki yıl bir binanın bodrumunda yaşamak zorunda kalan Alma Terzic, ülkesinde 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mavi Kelebekler, Veda, Fatih, Üç Yol ve Şeref Meelesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi projelerde rol alan Alma Terziç, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat vermektedir. Alma Terziç, 1.70 metre boyunda, 50 kilo ve Yengeç burcudur.

ALMA TERZİÇ HAMİLE Mİ?

Oyuncu Alma Terziç, sosyal medya hesabından 4 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Terziç göbeğini tuttuğu bir fotoğrafını, "Gülüyoruz, ağlıyoruz. Zamanı uçuruyoruz. Biz en iyi arkadaşız... 4'üncü ay" notuyla paylaştı.

Bosna Hersekli oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında yönetmen Murat Saraçoğlu'yla evlenmişti.