Euro
9.8005
0.63%
Dolar
8.1164
0.35%
Altın
461.37
0.18%
Borsa
1.371
-0.42%
Bitcoin
450.000
-3.00%
EXEN Coin
26.47
-1.34%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor

    İzleyicilerinin merakla beklediği ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor

    ATV'nin sıkı takip edilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'da heyecan, her geçen hafta biraz daha artıyor.

    Dizinin ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmesi ve reytinglerin zirvesinden inmemesi, yeni bölümlere merakı da artırıyor.

    ‘Kuruluş Osman’, 21 Nisan Çarşamba saat 20:15’te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ATV ekranında olacak.

    YENİ BÖLÜMDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

    Dizinin 55’inci bölümünde Nikola’nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.

    Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor VİDEO

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #1

    OSMAN BEY’İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

    Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey’in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #2

    YARHİSAR HALKI OSMAN BEY’E SIĞINIYOR

    Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #3

    MALHUN HATUN, OSMAN BEY’LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

    Osman Bey’e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası’na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey’in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey’le karşı karşıya gelir.

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #4

    CERKUTAY’IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey, Nikola’ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası’na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey’in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey’e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey’i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası’na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay’ın akıbeti ne olacak?

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #5

    HER ÇARŞAMBA EKRANLARDA

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #6

    KURULUŞ OSMAN

    Yapım: Bozdağ Fi̇lm
    Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
    Yapımcı: Mehmet Bozdağ
    Genel Yönetmen: Metin Günay
    Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram
    Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

    Kuruluş Osman ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor #7

    Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Teoman Kumbaracıbaşı (Togay), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Emel Dede (Gonca), Uğur Biçer (Böke), Ömer Ağan (Saltuk), Ayşen Gürler (Helen), Tekin Temel (Melik) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir