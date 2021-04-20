İzleyicilerinin merakla beklediği ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor.

ATV'nin sıkı takip edilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'da heyecan, her geçen hafta biraz daha artıyor.

Dizinin ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmesi ve reytinglerin zirvesinden inmemesi, yeni bölümlere merakı da artırıyor.

‘Kuruluş Osman’, 21 Nisan Çarşamba saat 20:15’te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ATV ekranında olacak.

YENİ BÖLÜMDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Dizinin 55’inci bölümünde Nikola’nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Moğol-Bizans ittifakına karşı savaş veriliyor VİDEO



OSMAN BEY’İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey’in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY’E SIĞINIYOR

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

MALHUN HATUN, OSMAN BEY’LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

Osman Bey’e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası’na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey’in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey’le karşı karşıya gelir.

CERKUTAY’IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola’ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası’na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey’in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey’e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey’i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası’na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay’ın akıbeti ne olacak?

HER ÇARŞAMBA EKRANLARDA

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Teoman Kumbaracıbaşı (Togay), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Emel Dede (Gonca), Uğur Biçer (Böke), Ömer Ağan (Saltuk), Ayşen Gürler (Helen), Tekin Temel (Melik) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)