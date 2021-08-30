Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu gün yüzüne çıktı! O isim Maraşlı'da fırtınalar estirmişti

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'dan izleyenleri şaşkına uğratan transfer hamlesi geldi. Maraşlı'da fırtınalar estiren Serhat Kılıç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 2 sezon boyunca çarşamba akşamlarına damgasını vurmuştu.

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

MARAŞLI'NIN NECATİ'Sİ GELİYOR

Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin sürpriz transferi açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rekortmen dizinin kadrosuna Serhat Kılıç katıldı.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, geçen yıl ''Öğretmen'' adlı dizide Taner rolünü canlandırmış ardından ''Şeref Bey'' aadlı dijital dizide Nejat karakterine hayat vermişti.

Son olarak ATV'nin izlenme rekorları kıran ve 26. bölümle birlikte final yapan Maraşlı dizisinde Necati Türel karakteriyle boy göstermişti.

ROLÜ NETLEŞMEDİ

Duygusal yönü fazla sahnelerdeki yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çeken Serhat Kılıç, yeni sezon için kendisine gelen birçok teklif arasından Kuruluş Osman'la anlaştı.

Oyuncunun dizide nasıl bir rolde yer alacağı ise henüz netleşmedi.