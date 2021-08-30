Euro
9.8869
0.32%
Dolar
8.3771
0.4%
Altın
489.26
0.34%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.805
-0.77%
EXEN Coin
25.91
-1.18%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu gün yüzüne çıktı! O isim Maraşlı'da fırtınalar estirmişti

    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'dan izleyenleri şaşkına uğratan transfer hamlesi geldi. Maraşlı'da fırtınalar estiren Serhat Kılıç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu gün yüzüne çıktı! O isim Maraşlı'da fırtınalar estirmişti

    Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 2 sezon boyunca çarşamba akşamlarına damgasını vurmuştu.

    Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

    MARAŞLI'NIN NECATİ'Sİ GELİYOR

    Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan dizinin sürpriz transferi açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rekortmen dizinin kadrosuna Serhat Kılıç katıldı.

    Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, geçen yıl ''Öğretmen'' adlı dizide Taner rolünü canlandırmış ardından ''Şeref Bey'' aadlı dijital dizide Nejat karakterine hayat vermişti.

    Son olarak ATV'nin izlenme rekorları kıran ve 26. bölümle birlikte final yapan Maraşlı dizisinde Necati Türel karakteriyle boy göstermişti.

    Kuruluş Osman ın yeni oyuncusu gün yüzüne çıktı! O isim Maraşlı da fırtınalar estirmişti #1

    ROLÜ NETLEŞMEDİ

    Duygusal yönü fazla sahnelerdeki yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çeken Serhat Kılıç, yeni sezon için kendisine gelen birçok teklif arasından Kuruluş Osman'la anlaştı.

    Oyuncunun dizide nasıl bir rolde yer alacağı ise henüz netleşmedi.

    Kuruluş Osman ın yeni oyuncusu gün yüzüne çıktı! O isim Maraşlı da fırtınalar estirmişti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir