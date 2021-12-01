Euro
15.0221
-3.25%
Dolar
13.2828
-2.84%
Altın
758.68
-2.58%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
765.000
0.48%
BTXN Coin
51.99
3.91%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in 'Yok artık' dedirten eski kareleri

    Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in gençlik fotoğrafları, herkesi şaşırttı. Özçivit'in yıllar içindeki değişimini gören hayranları, ''Yok artık!'' demekten kendilerini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 22:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in 'Yok artık' dedirten eski kareleri

    3 sezondur ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit'in Karan adında bir oğlu bulunuyor.

    Karizmatikliğiyle genç kızların kalbini çalan Özçivit'in hayatına dair her detay merak ediliyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda.

    DEĞİŞİMİ 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

    Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar, bilinmeyen yönlerini öğrenince hayrete düştü.

    2005 yılında Best Model seçilen ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Burak Özçivit'in yıllar önceki ise hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

    Ünlü oyuncunun, inanılmaz değişimini gözler önüne seren gençlik fotoğraflarını gören hayranları, ''Yok artık!'' demekten kendilerini alamadı.

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #1

    ÇÖPTEN ÇIKAN FOTOĞRAF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

    Türkiye’nin en başarılı oyuncularından biri olan Burak Özçivit'in şöhret olma yolculuğu bir hayli ilginç...

    Yakışıklı oyuncunun yıllar önce fotoğrafları çöpten çıkmasaydı belki de bugün kimse onu tanımayacaktı.

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #2

    BABASI FOTOĞRAF GÖNDERDİ, ÇÖPE ATTILAR

    Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlundan fotoğraflarını ondan habersiz Best Model yarışmasına gönderdi.

    Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre, bu fotoğraflar ön elemede beğenilmedi ve çöpe atıldı.

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #3

    SON ANDA FARK EDİLDİ

    Organizatörler, kendilerinden habersiz çöpe atılan bu 8 fotoğrafı son anda fark etti. Böylece Özçivit, yeniden yarışmacılar arasına katıldı.

    2003 Best Model of Turkey yarışmasına girmeye hak kazanan oyuncu, ''gelecek vadeden model'' seçildi.

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #4

    HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

    Pes etmeyen Özçivit, 2005 yılında tekrar yarışmaya katıldı ve bu kez birinci oldu. Aynı yıl düzenlenen Best Model of the World'de de ''dünyanın en iyi ikinci mankeni'' seçildi.

    Bir süre mankenlik yapan Özçivit, gelen teklifler üzerine oyunculuğa adım attı. Oyunculuk kariyerinin başında oldukça zorlanan Özçivit, bir röportajında şöyle dedi:

    ''Çekimlerde çok zorlandım, hatta doktora bile gitmeyi düşündüm. Öyle öyle bir 4 ay geçirdim ama anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.''

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #5

    AYNI BAŞARIYI İŞLETMECİLİKTE YAKALAYAMADI

    Burak Özçivit, aynı başarıyı işletmecilikte yakalayamadı.

    2014 yılında Levent'te 'Balibey' adında bir kebapçı açan Özçivit, sürekli zarar edince 2016'da dükkanı devretti.

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #6

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #7

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #8

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #9

    Kuruluş Osman ın yıldızı Burak Özçivit in Yok artık dedirten eski kareleri #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir