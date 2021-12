Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in 'Yok artık' dedirten eski kareleri

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in gençlik fotoğrafları, herkesi şaşırttı. Özçivit'in yıllar içindeki değişimini gören hayranları, ''Yok artık!'' demekten kendilerini alamadı.

3 sezondur ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit'in Karan adında bir oğlu bulunuyor.

Karizmatikliğiyle genç kızların kalbini çalan Özçivit'in hayatına dair her detay merak ediliyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda.

DEĞİŞİMİ 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar, bilinmeyen yönlerini öğrenince hayrete düştü.

2005 yılında Best Model seçilen ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Burak Özçivit'in yıllar önceki ise hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Ünlü oyuncunun, inanılmaz değişimini gözler önüne seren gençlik fotoğraflarını gören hayranları, ''Yok artık!'' demekten kendilerini alamadı.

ÇÖPTEN ÇIKAN FOTOĞRAF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin en başarılı oyuncularından biri olan Burak Özçivit'in şöhret olma yolculuğu bir hayli ilginç...

Yakışıklı oyuncunun yıllar önce fotoğrafları çöpten çıkmasaydı belki de bugün kimse onu tanımayacaktı.

BABASI FOTOĞRAF GÖNDERDİ, ÇÖPE ATTILAR

Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit, oğlundan fotoğraflarını ondan habersiz Best Model yarışmasına gönderdi.

Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre, bu fotoğraflar ön elemede beğenilmedi ve çöpe atıldı.

SON ANDA FARK EDİLDİ

Organizatörler, kendilerinden habersiz çöpe atılan bu 8 fotoğrafı son anda fark etti. Böylece Özçivit, yeniden yarışmacılar arasına katıldı.

2003 Best Model of Turkey yarışmasına girmeye hak kazanan oyuncu, ''gelecek vadeden model'' seçildi.

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Pes etmeyen Özçivit, 2005 yılında tekrar yarışmaya katıldı ve bu kez birinci oldu. Aynı yıl düzenlenen Best Model of the World'de de ''dünyanın en iyi ikinci mankeni'' seçildi.

Bir süre mankenlik yapan Özçivit, gelen teklifler üzerine oyunculuğa adım attı. Oyunculuk kariyerinin başında oldukça zorlanan Özçivit, bir röportajında şöyle dedi:

''Çekimlerde çok zorlandım, hatta doktora bile gitmeyi düşündüm. Öyle öyle bir 4 ay geçirdim ama anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.''





AYNI BAŞARIYI İŞLETMECİLİKTE YAKALAYAMADI

Burak Özçivit, aynı başarıyı işletmecilikte yakalayamadı.

2014 yılında Levent'te 'Balibey' adında bir kebapçı açan Özçivit, sürekli zarar edince 2016'da dükkanı devretti.