Kuruluş'un Bala Hatun'u omzundan kayan hırkasıyla Osman Bey'i çatlattı! 'Seni böyle oba görmesin'

Kuruluş'un Bala Hatun'u omzundan kayan hırkasıyla Osman Bey'i çatlattı! 'Seni böyle oba görmesin'

Kuruluş Osman dizisinde Bala'ya hayat veren Özge Törer, annesinin çektiği kareleri yayınladı. Sıfır makyaj olduğu görülen oyuncu, güzelliği ile genç kızları kıskandırdı.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak seyirci karşısına çıktı.

Aksiyon ve tarih dolu olan dizi, Ertuğrul Gazi'nin ardından gelen oğlu Osman Bey'in hayatına ışık tutuyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Erkan Avcı gibi isimlerin yer aldığı dizi, Çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Reyting rekorları kıran, yurt içi ve yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizide Özge Törer, Osman Bey'in ilk eşi olan Bala Hatun'a hayat veriyor.

16 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

Eğitimini bitirdikten sonra ilk dizisi Kuruluş Osman ile seyirci karşısına çıkan Özge Törer, güzelliği ve yeni bir yüz olmasıyla dikkati çekti.

Kristal Küre Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen Törer, ilk başlarda sosyal medya kullanmıyordu.

Zaman geçtikçe sosyal medya hesabı açan ve fotoğraf yüklemeye başlayan Törer, annesinin çektiği karelerle görenleri büyüledi.

Özge Törer'in yeşil hırkası güzelliğine güzellik kattı

Dizide canlandırdığı Bala Hatun karakteri sayesinde ünlenen ve kariyerinin zirvesine çıkan Özge Törer, sakin bir hayatı tercih ediyor.

Gecelerde gözükmeyen ve çok fazla fotoğraf paylaşamayan oyuncu, set dışında ise makyaj yapmayı tercih etmiyor.

Doğal güzelliğe önem veren ve güzelliğini makyajsız taçlandıran Törer, annesinin çektiği kareleri peş peşe yayınladı.

Yeşil hırkası ile evinde olduğu görülen Törer'in makyajsız hali ve uzun saçları dikkatleri çekti. Işıl ışıl parlayan yüzü ve çilleriyle olan güzel isim için çok sayıda yorum yapıldı.

Diziye ve Osman Bey'e atıfta bulunarak yorum yapmayı tercih edenler ise "Osman Bey kıskançlıktan ölecek" dedi.