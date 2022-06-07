Kuş Uçuşu 2. sezon var mı, ne zaman? Kuş Uçuşu yeni bölüm tarihi...

Kuş Uçuşu 2. sezon var mı, ne zaman? Kuş Uçuşu yeni bölüm tarihi...

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrolde yer aldığı yeni dizi Kuş Uçuşu, yayınlandı. Peki Kuş Uçuşu 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisi, Netflix'te seyircisiyle buluştu.

Ay Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı internet dizisi Kuş Uçuşu, Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı anlatıyor.

Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Kuş Uçuşu'nun ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

Diziyi bir solukta bitiren seyircilerin en merak ettiği konu ise Kuş Uçuşu 2. sezon gelecek mi...

Peki Kuş Uçuşu 2. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kuş Uçuşu 2. sezon yayınlanacak mı?

Kuş Uçuşu dizisi ilk sekiz bölümü ile oldukça beğeni alırken ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceği tartışmaları yapılmaya başlandı. Dizinin ikinci sezonu hakkında henüz bir açıklama yer almıyor.