Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon konusu ne olacak?

Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon konusu ne olacak?

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman?

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi ilk sezonuyla çokça beğenilmişti. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, 2. sezon yayın tarihi de merak edilmeye başlandı. Peki Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman?

Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman?

Dizide yeni sezon çekimleri beklenirken, gelen haber dizinin hayranlarını üzdü. Projede yaşanan değişiklikler nedeniyle dizinin yeni sezon çekimleri haftaya ertelendiği öğrenildi. Yani Kuş Uçuşu dizisi bir müddet daha geç izleyicilerle buluşmuş olacak.

Netflix'te ilk sezonu ile büyük bir beğeni toplayan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyordu. Söz konusu dizi hakkında geçtiğimiz hafta gelen bir haber, dizinin hayranlarını sevindirdi.

Senaryo okumaları yapıldı

Dizinin senaryo okumalarının gerçekleşmesiyle beraber yakın süreçte 2. sezonunun çekileceği ifade edildi. Ancak senaryoda yaşanan farklılık nedeniyle dizinin çekimlerinin 1 hafta ertelendiği ortaya çıktı.

Kuş Uçuşu 2. sezon konusu ne olacak?

2. sezonun konusu henüz bilinmese de ilerleyen günlerde ve yayınlanacak olan tanıtımla beraber netleşmesi bekleniyor.