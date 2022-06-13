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    Kuş Uçuşu'nun dış sesi bakın kim çıktı

    Medya sektöründeki kuşak çatışmasını izleyici karşısına getiren "Kuş Uçuşu", dış ses eşliğinde aslan ve kuşun hikayesini anlatıyor. Seslendiren isim ise, duyanları şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:16
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    Kuş Uçuşu'nun dış sesi bakın kim çıktı

    Kuşak çatışmasını medya sektörü ile ortaya koyan Kuş Uçuşu, izleyenlerde derin izler bırakıyor.

    Ay Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı internet dizisi Kuş Uçuşu, Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı anlatıyor.

    Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix'te üst sıralara yükselen Kuş Uçuşu'nun ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

    Dizi boyunca aslan ve avcı kuşun hikayesi, dış ses ile izleyiciye eşlik ediyor.

    İzleyiciler ise "Kuş Uçuşu'nda dış ses kim, kim seslendiriyor" merak etti.

    Nejat İşler'in sesinden

    Seyirciler, çekimleri Mecidiyeköy Trump Towers ve çevresinde yapılan Kuş Uçuşu'nu Nejat İşler'in sesinden dinliyor.

    İşler, dizide herhangi bir karaktere hayat vermiyor ancak sesiyle olay örgüsünü aktarıyor.

    Kuş Uçuşu nun dış sesi bakın kim çıktı #1


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