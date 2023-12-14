Kuş Uçuşu'nun Müge'si İrem Sak fiziğiyle ayna önünde..."Sivaslılar beğendi" Kuş Uçuşu dizisiyle beğeni toplayan İrem Sak'ın güzelliği beğeni topladı.

ensonhaber.com

Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor.

Dijital yapımları tercih eden İrem Sak, son olarak Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği "Müge" karakteriyle beğeni topluyor.

Dizinin ikinci sezonuyla boy gösteren Sak, yine güzelliğini konuşturdu.

Sivas güzeli

Sosyal medyada adından söz ettiren oyuncu, son pozlarıyla gündem oldu.

Siyah kombini ile ayna önünde objektif karşısına geçen İrem Sak, övgü topladı.

İşte o kareler...