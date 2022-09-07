Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı: Mona komşularının gerçek yüzlerini deşifre edecek mi?

Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı: Mona komşularının gerçek yüzlerini deşifre edecek mi?

FOX TV'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı.İşte heyecan dolu o fragman..

FOX TV'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı ilk iki bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.Kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi salı günleri izleyiciyle buluşuyor.

Her Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelen dizi bugün 3. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.Gazeteci bir kızın taşındığı apartmanda yaşanan gizemli olayları araştırdığı konuları ele alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kusursuz Kiracı kadrosu

Dilan Çiçek Deniz - Mona

Serkay Tütüncü - Yakup

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Sami - Ruhi Sarı

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Deniz Cengiz - Suzi

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

İlk iki bölümüyle seyircilerin beğenisini kazanan Kusursuz Kiracı dizisi FOX TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.İşte merakla beklenen 3. bölüm fragmanı..

Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı VİDEO