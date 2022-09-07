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- Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı: Mona komşularının gerçek yüzlerini deşifre edecek mi?
Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı: Mona komşularının gerçek yüzlerini deşifre edecek mi?
- 07.09.2022 - 09:58
- Güncelleme : 07.09.2022 - 10:17
FOX TV'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı ilk iki bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.Kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi salı günleri izleyiciyle buluşuyor.
Her Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelen dizi bugün 3. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.Gazeteci bir kızın taşındığı apartmanda yaşanan gizemli olayları araştırdığı konuları ele alan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Kusursuz Kiracı kadrosu
Dilan Çiçek Deniz - Mona
Serkay Tütüncü - Yakup
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Sami - Ruhi Sarı
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Deniz Cengiz - Suzi
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
İlk iki bölümüyle seyircilerin beğenisini kazanan Kusursuz Kiracı dizisi FOX TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.İşte merakla beklenen 3. bölüm fragmanı..