Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı: Sırlar açığa çıkmaya, cesetler bulunmaya başlandı!

Kusursuz Kiracı'nın yayınlanan son fragmanı yine nefes kesti. Apartmandakileri sıkıştıran Manolya cesedin yerini buldu ancak işler umduğu gibi gitmedi.

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kusursuz Kiracı, 3. bölümü ile ekranda olacak.

Heyecanlı ve eğlenceli bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin 3. fragmanı dikkati çekti.

Fragmanda apartmandakileri sorguya çeken Manolya'nın gerçekleri öğrenmek için ısrarcı olduğu görüldü.

Yakup, Manolya'yı teselli etmek için ona sarılmak ve konuşmak istedi. Ancak elindeki yara izi Manolya'ya bazı ipuçları verdi.

Apartmandakiler Manolya'dan kurtulmak için planlar yapmaya başladı. Manolya ise saklanan cesedin yerini buldu.

Bir apartmandan daha fazlasını anlatan Kusursuz Kiracı, 3. fragmanından sonra heyecanı ikiye katlamış oldu. İşte Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı...

Kusursuz Kiracı 3. bölüm fragmanı İZLE